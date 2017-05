Futebol Feminino: Mindelense procura o bicampeonato perante a equipa do Benz Táxi

25/05/2017 04:40 - Modificado em 25/05/2017 04:40

A equipa do Mindelense, actual campeã regional, parte para a penúltima jornada do campeonato com uma vantagem de cinco pontos para o Madeirense, segundo classificado, e poderá fazer a festa da renovação do título caso vença nesta jornada a equipa do Benz Táxi.

As Leoas da rua de Praia dominam o campeonato desde a primeira jornada onde já levam oito vitórias em oito jogos já disputados e estão a apenas três pontos do título, caso não queiram esperar para o desfecho do jogo entre o Madeirense e o Falcões do Norte. Sendo assim, as comandadas de Gusto sabem que uma vitória põe um ponto final na discussão pelo título.

Na primeira volta, as campeãs em título tiveram muitas dificuldades para levarem de vencida esta equipa, acabando por vencer o jogo pela margem mínima de 0-1. Resta saber agora qual será o desfecho deste grande jogo em perspectiva da nona jornada.

Já a equipa do Madeirense, actual segundo classificado com 19 pontos, tem missão teoricamente mais fácil nesta jornada onde irá enfrentar a equipa do Falcões do Norte. A formação de Maderalzinho entra em cena nesta jornada sabendo que terá de fazer o seu trabalho e torcer por uma escorregadela do Mindelense para aspirar ainda à luta pelo título na última jornada, quando enfrentar, precisamente, a equipa do Mindelense.

Nesta nona jornada, todos os jogos serão disputados no domingo devido aos jogos do Campeonato Nacional de Futebol que decorrerão no mesmo dia, impossibilitando assim, a realização destes jogos.

Jogos, locais e horários da nona jornada:

14:00 Centro Estágio FCF: Mindelense x Benz Táxi

14:00 Campo R. Craquinha: Falcões do Norte x Madeirense e 16:00 Real Sociedade x Ribeirense