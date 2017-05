Natalino Cardoso Moreno de 18 anos morreu no desabamento do prédio na Fazenda

Um jovem morreu na manhã desta quarta-feira, 24 ,na sequência do desabamento de um prédio na zona de Fazenda, cidade da Praia. A vítima de 18 anos residia na zona de Alto da Glória. As informações colhidas dão conta que seis pessoas do sexo masculino encontravam-se a trabalhar neste prédio de segundo andar retirando uma laje. Cinco das vítimas encontram-se internadas no Hospital Agostinho Neto.

As autoridades sanitárias confirmaram a morte de um jovem que se chamava Natalino Cardoso Semedo de 18 anos, morador no bairro de Alto da Gloria. O jovem não resistiu aos ferimentos causados pelos escombros.

O comandante dos Bombeiros da Praia confirmou que havia seis pessoas no prédio e que todas deram entrada no Hospital Agostinho Neto “ com ferimentos que requerem algum cuidado médico.” Celestino assegura que já foram tomadas todas as medidas de segurança para retirar o perigo eminente. Os moradores das residências ao lado foram evacuados para facilitar o trabalho e remoção dos escombros

O acidente aconteceu por volta das 10 horas da manhã quando os operários retiravam a laje que desabou sobre os mesmos. Testemunhas oculares adiantaram ao NN que havia vários dias que os trabalhadores tentavam retirar a laje e ao mesmo tempo faziam outros trabalhos de recuperação.

Segundo informações apuradas a construção era antiga com mais de trinta anos e já dava sinais de perigo. “Era velho e não respeitava as regras de segurança”, desabafa uma vizinha.