Fazenda: Um morto e cinco feridos é resultado provisório de acidente de trabalho

24/05/2017 14:27 - Modificado em 24/05/2017 14:27

Uma residência de um segundo andar na zona da Fazenda ,que se encontrava em obras, caiu sobre trabalhadores na manhã desta quarta-feira, 24. A tragedia acontecu por volta das 10 horas. Testemunhas oculares dizem que la dentro se encontravam seis trabalhadores, mas há indícios de haver outras pessoas debaixo do escombro. O hospital Agostinho Neto já confirmou um morto e cinco feridos.

O acidente de trabalho aconteceu na zona da Fazenda, cidade da Praia, e segundo informações, os operários estavam a trabalhar no primeiro e segundo andar. Não se sabe exatamente quantas operários se encontravam no local.

Liliana que trabalha juntos ao local que diz ter ouvido o estrondo afirma que pelo menos seis pessoas trabalhavam de forma fixa no local mas que no entanto costumava haver outras pessoas. A mesma diz que dois dos trabalhadores conseguiram sair ilesos.

No momento da reportagem presenciamos duas pessoas a serem retiradas com vida debaixo dos escombros, contudo em estado grave. Por ora as informações são escassas não estão confirmado o número de vítimas. O Hospital Agostinho Neto confirmou aos jornalistas registo de um morto.

As autoridades ainda encontram se no local na tentativa de identificar outras vítimas debaixo dos escombros.

Em actualizaçao