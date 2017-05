Como reagiram as celebridades à tragédia no concerto de Ariana Grande

24/05/2017 09:10 - Modificado em 24/05/2017 09:10

Na sequência do “ataque terrorista” que ocorreu esta segunda-feira à noite, no final de um concerto de Ariana Grande, em Manchester, Reino Unido, foram várias as celebridades que se mostram solidárias nas redes sociais face à tragédia que afetou a cantora norte-americana.

22 mortos e 59 feridos. Este é o balanço da investigação levado a cabo até agora pela autoridades inglesas na sequência de uma explosão no final do concerto da artista norte-americana Ariana Grande. A polícia acredita tratar-se de um “ataque suicida” e que o autor terá morrido durante a explosão.

A artista que saiu ilesa das explosões deixou uma mensagem no Twitter. “Devastada. Do fundo do meu coração, lamento muito. Não tenho palavras’, escreveu nas redes sociais.

O mundo reagiu com pesar face aos recentes acontecimentos, usando as redes sociais para demonstrar o seu apoio à cantora de 23 anos e às famílias das vítimas. Solidários, vários artistas reagiram, também eles, a toda esta situação.

A cantora Miley Cyrus partilhou uma imagem dela junto de Ariana Grande. Na legenda escreveu: “Desejava dar um grande abraço à minha amiga Ariana Grande neste momento… amor, amor, te amo…As minhas sinceras condolências a todos os afetados por este terríveis ataques. Tudo o que posso fazer é enviar uma mensagem de esperança e paz. Isto tem de acabar.”, escreveu Cyrus no Instagram.

“Os meus pensamentos e orações estão junto das pessoas em Manchester, todos os que foram afetados, Ariana Grande e toda a equipa. Doloroso”, escreveu no Twitter a cantora P!nk

A artista de “hip-hop” Nicki Minaj deixou também uma mensagem através do Twitter. “Dói-me o coração pela minha irmã Ariana e todas as famílias afetadas pelo tráfico evento no Reino Unido. Vidas inocentes foram perdidas. Lamento ouvir disto”, escreveu.

“Estou de coração partido pelo que aconteceu esta noite em Manchester. Envio o meu carinho para as pessoas envolvidas”, reagiu Harry Styles, ex-integrante da banda britânica One Direction.

Já Selena Gomez enviou os seus “pensamentos e orações para todas as pessoas afetadas em Manchester”, referiu nas redes sociais. A mesma mensagem foi partilhada pelo futebolista português Luís Figo no Instagram.

