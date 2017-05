Quaresma em tronco nu não escapa ao humor de Pepe e CR7

24/05/2017 09:06 - Modificado em 24/05/2017 09:06

Ricardo Quaresma colocou uma fotografia no seu Instagram e os jogadores do Real Madrid não perdoaram, escrevendo comentários em tom de brincadeira. Kelvin, antigo jogador do F.C. Porto, também entrou no jogo.

Ricardo Quaresma apareceu no Instagram em tronco nu e a segurar numa banana, desejando um bom dia aos seus seguidores. Atentos, Cristiano Ronaldo e Pepe não se fizeram esperar e foram comentar a fotografia do jogador do clube turco Besiktas.

O melhor do mundo foi o primeiro a fazê-lo. “Gostas de uma bananinha. Respira mano”, comentou CR7, amigo de longa data de Ricardo Quaresma, com quem treinou no Sporting. O central Pepe foi o desportista seguinte a mostrar a sua boa disposição na publicação do futebolista. “Respira lelitooooooo”, escreveu o jogador do Real Madrid, que foi seu colega no F.C. Porto e que hoje divide o campo com Quaresma nos jogos da seleção nacional.

Kelvin também se quis juntar à festa. O jogador do clube azul e branco, que partilhou o balneário com Quaresma na temporada de 2013/2014, escreveu um comentário demonstrando a grande amizade que se desenvolveu no F.C. Porto. “Ahhh sai daí, Ricardo Quaresma”, disse o atleta que joga atualmente no clube brasileiro Vasco da Gama.

Esta já não é a primeira vez que Quaresma é alvo de brincadeiras nas redes sociais. Em março, António Raminhos protagonizou uma troca de galhardetes com o jogador por causa de uma foto que este partilhou. Quaresma mostrou ter sentido de humor e respondeu à letra ao humorista.

jn.pt