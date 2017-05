O aguardado encontro entre Trump e o Papa Francisco

24/05/2017 08:57 - Modificado em 24/05/2017 08:57

O presidente do Estados Unidos, Donald Trump, chegou, esta quarta-feira, ao Vaticano para a sua primeira reunião com o papa Francisco, no primeiro ato oficial da sua visita à Europa.

Donald Trump partiu de Villa Taverna, residência do embaixador dos Estados Unidos, onde estava alojada a delegação norte-americana, e chegou ao Pátio de São Dâmaso do Vaticano às 08.20 horas locais (07:20 em Lisboa), sob fortes medidas de segurança e uma comitiva presidencial de meia centena de veículos.

O Presidente norte-americano chegou acompanhado pela mulher, Melania, a sua filha mais velha, Ivanka, e o genro, Jared Kushner, e ainda com parte do grupo de 12 pessoas que vai estar com o papa. Donald Trump entrou no estado do Vaticano através da porta do Perugino, depois de seguir pela Via da Conciliação.

Francisco e Trump reuniram-se durante 27 minutos e depois procederam à entrega de presentes e à apresentação da comitiva norte-americana. Depois da cerimónia de troca de ofertas e apresentação da delegação, o Presidente dos Estados Unidos vai reunir-se com o secretário de Estado do Vaticano, Pietro Parolin.

jn.pt