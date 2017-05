Identificado o autor do atentado em Manchester

24/05/2017 08:51 - Modificado em 24/05/2017 08:51

As autoridades britânicas já identificaram o autor do atentado de Manchester- Trata-se de Salman Abedi, um jovem de 22 anos, filho de uma família líbia que imigrou para o Reino Unido, para fugir ao regime de Khadifi.

Salman Abedi nasceu em Manchester e residia no apartamento de Fallowfield, no sul da cidade, onde horas antes a polícia procedeu a uma explosão controlada.

O bombista-suicida fez-se explodir instantes depois do fim do concerto da cantora norte-americana Ariana Grande, numa das saídas do Manchester Arena que dá acesso ao metropolitano.

