Paróquia do Sagrado Coração de Jesus acolhe VIII Encontro Alargado SDL e SPJ

24/05/2017 08:45 - Modificado em 24/05/2017 08:45

É já no dia 26 de Maio o VIII Encontro Alargado do Secretariado Diocesano da Juventude e Secretariado Paroquial da Juventude que acontece em São Martinho, Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. De acordo com o Presidente do Secretariado da Juventude, Bernardino Gonçalves, os encontros constituem uma iniciativa que funciona como uma espécie de Conselho Consultivo do SDJ e um espaço de partilha e maturação das propostas de evangelização destinadas aos jovens e implementadas pelos jovens no espírito de unidade da Diocese na diversidade das paróquias.

DESAFIO DE ORGANIZAÇÃO PARA A EVANGELIZAÇÃO DA JUVENTUDE É TEMA DO VIII ENCONTRO ALARGADO DO SDJ E SPJ

A Paróquia do Sagrado Coração de Jesus acolhe no dia 26 de Maio, em São Martinho, o oitavo Encontro Alargado do Secretariado Diocesano da Juventude e Secretariado Paroquial da Juventude. “Desafio de organização para a evangelização da juventude” foi o tema escolhido para reflexão. O objectivo é também escutar, partilhar experiências e desafios vividos pelos secretariados da juventude em cada uma das paróquias.

São esperados cerca de cem jovens pertencentes a 16 paróquias da Diocese de Santiago para reflectirem sob o tema “Desafio de organização para a evangelização da juventude” que tem como documento guia a encíclica “A Alegria do Evangelho”.

Os jovens são acolhidos na Igreja Matriz da Paróquia em Vila Nova e, depois, seguirão para São Martinho no dia 26 onde irão trabalhar durante a noite. O encontro será concluído no sábado dia 27 de manhã com a missa conclusiva e marcação do próximo encontro – o IX encontro – e a escolha da Paróquia que o irá acolher.

O propósito do oitavo Encontro Alargado é, sobretudo, “ouvir o pulsar das dinâmicas dos secretariados paroquiais da juventude em cada uma das paróquias”. O tema será exposto pelo Padre José Álvaro.

Bernardino Gonçalves, Presidente do Secretariado da Juventude justifica a escolha do tema com a necessidade de comunicar o Evangelho no meio de tantas informações. ”Numa era onde há excesso da comunicação como evangelizar no meio das várias outras comunicações? Como preparar os jovens para anunciar a Palavra de Jesus?».

A nova evangelização deve ser proposta através das novas tecnologias, assumidas pela Igreja como novos areópagos de onde comunicar o Evangelho, com as suas sombras e luzes, potências e limites, mas são também um novo continente a ser evangelizado.

O Presidente recorda que o último encontro teve lugar em Santiago Maior e contou com a presença de cem jovens de onze paróquias.

O momento serve para partilha de experiências e de desafios enfrentados nas paróquias e é ocasião para se discutir e encontrar o modelo e a data da realização da gala para celebrar o Dia Internacional da Juventude.

Os Encontros Alargados SDJ&SPJs constituem uma iniciativa que funciona como uma espécie de Conselho Consultivo do SDJ e um espaço de partilha e maturação das propostas de evangelização destinadas aos jovens e implementadas pelos jovens no espírito de unidade da Diocese na diversidade das paróquias.

