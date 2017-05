POST: não quero saber quem é o dono da BINTER Cabo Verde

É certo que este assunto vai dar milhares de posts e milhões de comentários. Começamos por este de Mauricio de Carvalho porque estamos de acordo que passamos de um monopólio para outro . Mas a mim não me interessa quem é o dono da ELECTRA , desde que essa empresa me ofereça água e energia de qualidade a um preço justo , Nem quero saber que são os donos das empresas de telecomunicações , angolanos , portugueses , chineses , estou nas tintas desde que obedeçam ao principio de prestar um serviço de qualidade a um preço justo. Só me lembro dos donos quando este binómio não é respeitado e me fornecem um serviço de m…. ou simplesmente não prestam o serviço por um preço que se assemelha a um assalto a mão armada como me fez a TACV durante uma vida . E mantenho o mesmo principio , que dizem ser liberal : não quero saber quem é o dono da BINTER Cabo Verde e muito menos que o governo em vez de sair dessa cilada que é ser dono ou coproprietário de uma companhia área resolve meter 49 % do dinheiro dos contribuintes quando ainda nos vai sacar 100 milhões para pagar as dividas da aventura anterior .. Mas dou tudo isso de barato desde que a BINTER Cabo Verde me preste um serviço de qualidade a um preço justo para que não me lembre de quem são os donos.

Eduino Santos

Portanto, ao monopólio dos TACV, segue-se o monopólio da Binter, Cabo Verde

Eu pensava, talvez erradamente, que o problema da companhia aérea de bandeira era de pessoal, de um enorme excesso de meios humanos, administrativos e técnicos, em relação ao número de aeronaves.

Nem sequer era de excesso de pilotos ou pessoal de navegação … era de “burocratas” e do sistema de benesses que estava instalado.

E até pensei que a ajuda do Banco Mundial, bem negociada pelo Governo, se destinada a implementar a redução do número de trabalhadores e a suportar as respectivas indemnizações, já que até para vender a empresa era necessário “lavar-lhe a cara”…

Vejo que me enganei … o problema não é o excesso de trabalhadores, são as aeronaves e as rotas, vendem-se umas, acabam-se com as outras … e passa se do monopólio da companhia de bandeira, que tão maus resultados tinha dado, para o monopólio de uma companhia estrangeira…

Pois, mas isto sou eu a pensar que não entendo nada de aeronáutica …. só do preço do transporte aéreo …. hoje voar de Lisboa para Beijing (13 horas de voo/240€) é quase ao preço de Praia/S. Nicolau em época alta (40 minutos de voo, 22.000ECV) ….

