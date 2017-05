Carla Vaz quer seguir a carreira de modelo

Carla Vaz, 18 anos de idade, natural da ilha de Santiago, residente em São Vicente, Chã de Alecrim, é ginasta e pratica acrobacia e vai seguir a carreira de modelo, em breve.

Carla Vaz diz que o sonho de ser modelo vem de há muito tempo, o que lhe faltava mesmo era uma oportunidade. “Desde criança que participo em desfiles de moda na minha zona e um dos meus sonhos é tornar-me num modelo profissional”, disse.

De acordo com Carla Vaz, tudo começou quando a agência de modelo “Gims One Direction” a convidou para participar num evento no passado dia 12 de Maio do corrente ano, “Frescura D´Terra”, no Alaim, em São Vicente.

“Após a minha actuação no desfile “Frescura D`Terra”, fiquei muito emocionada com as palavras do público”, considera.

No entanto, Carla Vaz afirma que ainda nada é certo, pois está a aguardar pela resposta da responsável da agência de modelo para a sua contratação.

“Fui questionada pela responsável da agência de modelo, Mia Luz, se queria ser modelo oficial e a minha resposta foi que sim. Entretanto, estou a aguardar para assinar o contrato e fazer o meu book”, explica.

Conforme nos adiantou Vaz, o seu objectivo é assinar o contrato, ser modelo oficial e “o resto é só deixar fluir o que a vida nos proporciona”.

Para finalizar, Carla Vaz deixa uma nota de agradecimento. “Queria agradecer a Mia Luz, Josina Rodrigues e Ismael Germanottae pela oportunidade”.