Lúcio Antunes divulga lista dos 26 convocados para o jogo com o Uganda

24/05/2017 08:32 - Modificado em 24/05/2017 08:32

O Seleccionador Nacional divulgou uma extensa lista de convocados para o compromisso com o Uganda, agendado para o dia 10 de Junho no estádio Nacional, na Cidade da Praia.

Numa lista tão extensa de convocados, há espaço para as estreias com a camisola da Selecção Nacional como Kevin Oliveira, jogador do Swope Park Rangers (EUA) e Steven Pereira que milita na Holanda, na equipa do MVV Maastricht. Jeffrey Fortes, Jozimar Lima, Vally e Jimmy Inês estão de regresso aos convocados.

Depois do jogo de preparação frente ao Luxemburgo, a equipa nacional volta a reunir-se para a primeira jornada do grupo L de apuramento para o CAN 2019 que se realiza nos Camarões. Quatro equipas e uma vaga. É este o cenário para Cabo Verde, Lesoto, Tanzânia e Uganda.

À partida, os Tubarões Azuis têm um grupo perfeitamente ao alcance mas, certamente, terão algumas dificuldades, visto que terão de fazer 3 longas viagens para defrontar estas selecções que ficam situadas na parte Sudoeste e Oriental da África.

Lista de convocados:

Vozinha (Gil Vicente – Portugal)

Thierry Graça (Estoril – Portugal)

Ivan Cruz (Gil Vicente – Portugal)

Tiago Almeida (Moreirense – Portugal)

Steven Pereira (MVV Maastricht – Holanda)

Jeffrey Fortes (Excelsior – Holanda)

Gégé (Paços de Ferreira – Portugal)

Babanco (Feirense – Portugal)

Jozimar Lima (FC Emmen – Holanda)

Vally (Progresso L. Sul – Angola)

Stopira (Videoton – Hungria)

Carlos Tavares (Omonia – Chipre)

Kevin Oliveira (Swope Park Rangers – EUA)

Marco Soares (AEL Limassol – Chipre)

Sérgio Semedo (Apollon Limassol – Chipre)

Carlos Ponck (Chaves – Portugal)

Hélder Tavares (Tondela – Portugal)

Jamiro Monteiro (Sc Cambuur – Holanda)

Wuilito Fernandes (Orange County SC – EUA)

Jimmy Inês (Académica – Portugal)

Garry Rodrigues (Galatasaray – Turquia)

Heldon Ramos (Rio Ave – Portugal)

Ryan Mendes (Kayserispor – Turquia)

Júlio Tavares (Dijon – França)

Jovane Cabral (Sporting B – Portugal)

Zé Luís (Spartak Moscovo – Rússia)