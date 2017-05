Campeonato Sub-17: Batuque FC goleia Cantarera e cimenta liderança

24/05/2017 08:29 - Modificado em 24/05/2017 08:29

O Batuque FC conseguiu, na jornada passada, o passaporte para o G4 de apuramento para o campeão desta época desportiva e, nesta jornada nove, goleou os actuais campeões regionais, o Cantarera, por 0-5 e dispara na liderança da prova. Por sua vez, o Cantarera, mesmo com esta derrota, mantém-se na luta para o G4.

Os juniores do Batuque FC, a par da equipa do Geneva, já garantiram a vaga, mas com o Geneva a cumprir folga este fim de semana, o Batuque aproveitou para aumentar a sua vantagem para chegar ao Play-Off na liderança da prova. Quando faltam apenas duas jornadas para o fim da fase regular do campeonato, duas vagas estão ainda por serem preenchidas com muitas equipas envolvidas na luta.

Com a derrota do Cantarera, o Estoril e o Geração Benfica mediram forças nesta jornada e a vitória sorriu para a equipa do Geração Benfica por duas bolas a uma que iguala a formação do Cantarera no terceiro lugar com 13 pontos, mas ambas têm um jogo a menos por disputar.

Os jogos da oitava jornada que foram adiados serão disputados no dia 1 de Junho e assim acertarão o calendário da prova: são eles F.C Derby x Estoril; G. Benfica x Cantarera e Juventude x R. Sociedade.

Nesta jornada nove, o jogo entre Juventude e a Zona Libertada não se realizou por desistência da prova da equipa do Juventude.

Resultados nona jornada:

Real Sociedade 1-0 Ponta d´Pom

Juventude x Zona Libertada (não se realizou)

Falcões do Norte – F.C Derby

Estoril 1-2 Geração Benfica

Cantarera 0-5 Batuque FC

Classificação nona jornada:

1- Batuque 24 pontos; 2- Geneva 19 pontos; 3- Cantarera 13 pontos (menos um jogo); 4- Geração Benfica 13 pontos (menos um jogo); 5- Estoril 10 pontos (menos um jogo); 6- Real Sociedade 10 pontos (menos um jogo); 7- Zona Libertada 10 pontos; 8- Ponta d´Pom 9 pontos; 9- Juventude 6 pontos (menos um jogo); 10- Falcões 3 pontos (menos um jogo); 11- FC Derby 1 ponto (menos um jogo).