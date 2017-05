Primeira campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar de Cabo verde, em São Vicente

24/05/2017 08:27 - Modificado em 24/05/2017 08:27

Abertura da Delegação da Fundação Donana em São Vicente, nas instalações da OMCV, junto da Praça Regala, é caracterizada com diversas actividades de recolha e entrega de donativos.

Na sequência do protocolo assinado com a OMCV, no passado dia 15 do corrente mês, a Fundação procedeu à abertura das suas delegações nas instalações da OMCV. Referido protocolo contempla o apoio da OMCV à Fundação Donana e ao Banco Alimentar de Cabo Verde.

Com a pretensão de abrir uma sede do Banco Alimentar em São Vicente, após a abertura em Santa Cruz e nos Órgãos no passado sábado dia 20, a Fundação Donana tem planeado para esta semana, a começar desta quarta-feira, a formação de voluntários da fundação e do BACV com o objectivo de capacitar os voluntários para o trabalho de campanha e recolha de alimentos nos supermercados e minimercados da ilha, que acontece durante os dia 27 e 28 do corrente mês e que culmina na entrega dos produtos recolhidos às associações para a confecção e distribuição de cestas básicas a dez famílias para cada associação, num total de cem.

De acordo com a referida fundação, já foram identificadas as cem famílias através das “nossas 10 associações parceiras aqui em São Vicente”. A entrega das cestas será feita na sede da OMCV, no dia 29 de manhã e, como se trata da primeira entrega, estaremos no mesmo dia no bairro de Ribeira de Craquinha onde vivem dez das famílias beneficiárias. A doação será feita pela Associação Novos Parceiros.