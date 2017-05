Governo compensará os funcionários dispensados da TACV

24/05/2017 08:20 - Modificado em 24/05/2017 08:20

Os trabalhadores dispensados da TACV serão compensados pelo Governo e o Ministro da Economia, José Gonçalves, assegura que com o plano de reestruturação e privatização, o executivo criará uma linha de crédito para apoiar os funcionários despedidos.

O Ministro da Economia promete transparência e responsabilidade durante o processo de reestruturação da companhia aérea nacional para os funcionários que dedicaram boa parte da própria vida à companhia, garantindo enquadramento dentro das novas estruturas e compensação para os que serão dispensados.

“Por isso, iremos respeitar os direitos adquiridos pelos trabalhadores, cumprindo com o pagamento das indemnizações e analisar caso a caso, para oferecer as soluções mais adequadas”, diz o Ministro da Economia à Inforpress. Todavia, o mesmo adianta que com a reconfiguração da TACV e com a redução dos empregados, este facto poderá tornar-se numa nova oportunidade de emprego, uma vez que “se Cabo Verde conseguir ter o sucesso almejado nas operações dos transportes aéreos, em particular com o hub (centro de transportes multimodais) aéreo, vão-se criar muitos postos de trabalho”.