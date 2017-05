Manchester: “Ataque terrorista” mata 19 em concerto de Ariana Grande

23/05/2017 05:12 - Modificado em 23/05/2017 05:12

As autoridades confirmaram, esta segunda-feira à noite, 19 mortos e cerca de 50 feridos após um “ataque terrorista” no final de um concerto de Ariana Grande, em Manchester.

Uma explosão no Manchester Arena, o pavilhão onde esta segunda-feira decorreu um concerto de Ariana Grande e provocou, segundo as autoridades, vários mortos e feridos.

O alerta foi dado após terminar o concerto de Ariana Grande, com as pessoas a fazerem relatos nas redes sociais sobre «tiros» ou «bombas».

Segundo avançam vários meios de comunicação britânicos, os espetadores presentes no concerto ouviram pelo menos duas explosões e tentaram fugir do local em pânico.

A polícia de Manchester já confirmou a existência de vítimas mortais, mas sem adiantar um número exato.

«Há um número confirmado de vítimas mortais e de outros feridos. A polícia está a responder a relatos de um incidente no Manchester Arena. Por favor, mantenham-se afastados do local. Mais detalhes em breve», escreveram as autoridades no Twitter.

Os meios de emergência já se encontram ao local, bem como as forças policiais.

