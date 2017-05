Mulheres gostam de homens feios, revela estudo

Você até pode alegar que o dinheiro é fundamental para unir casais, mas, se prestar atenção nas ruas vai perceber que é muito comum ver uma mulher bonita ao lado de um homem feio. Pois a ciência já tem respostas para esse grande questionamento do universo masculino.

Uma pesquisa realizada pelo Departamento de Psicologia do Williams College, em Massachussetts, nos EUA, chegou à conclusão que os homens considerados feios têm mais chances de conquistar uma mulher bonita. Os experimentos foram realizados com 200 universitários, que foram submetidos a encontros rápidos. Antes deles, os participantes avaliaram a si mesmos e aos seus pretendentes em uma escala de beleza, e revelaram seu grau de interesse em um encontro sexual imediato. Depois do encontro, eles avaliaram seus parceiros em diversos outros critérios, incluindo aparência e possibilidade de topar um encontro sexual.

Os resultados concluíram que os homens que acreditavam ser mais bonitos do que são perceberam um maior interesse das mulheres por eles, o que não era verdade. Isso aumentava a sua autoconfiança e levava-os à acção. Já os homens de fato considerados bonitos pelas mulheres não pareciam ter essa visão distorcida e não partiam para a conquista da mesma forma.

Esse é o caso do músico francês Sérge Gainsbourg, que apesar de ser baixinho, magro, feio e narigudo, se relacionou com muitas beldades, entre elas Brigitte Bardot e a Jane Birkin. Isso sem contar na sua composição Je t´aime moi non plus, que virou o maior hino sensual de todos os tempos. Para quem não sabe, na época em que ele compôs essa música com Brigite, estava no quarto com sua amada, esta ainda casada. A música foi tão polémica que o marido dela proibiu de tocar nas rádios.

Mas não é só na pegada que eles levam vantagem. Além disso, outros estudos conduzidos pela Universidade do Tennesse concluíram que os homens bonitos têm a tendência a não oferecer o apoio emocional necessário às suas parceiras.

A pesquisa envolveu mais de 80 casais, alguns tinham homens mais feios do que as mulheres, outros eram de beleza equivalente e outra parte era de homens bonitos que namoravam mulheres feias. Todos tiveram que passar por um questionário para saber a satisfação das pessoas no relacionamento.

No fim ficou provado que as mulheres que têm companheiros mais feios que elas são mais felizes no relacionamento, pois em geral os caras que tem belas companheiras tendem a serem mais atenciosos e amorosos, porque eles sabem que precisam compensar sua falta de beleza com algo a mais.