Pastor garante ter número de telefone de Deus, e irá revelar até o final do mês

O Pr. Sanyangore disse isto em fevereiro, quando um vídeo dele conversando com Deus no telefone, durante uma pregação, na Victory World International Ministries, onde ministra suas pregações, se tornou um grande viral nas redes sociais. Numa reportagem do site H-Metro, um dos maiores daquele país, ele disse que estava mesmo falando no telefone com Deus, e disse ainda que Deus estava muito surpreso por saber que havia pessoas chocadas com isto.