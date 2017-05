Sal Beach Soccer Cup: uma preparação para competições internacionais para o combinado nacional

23/05/2017 04:55 - Modificado em 23/05/2017 04:55

Cabo Verde repete o resultado da última competição, mas vai continuar a “teimar” e elevar o nível de competição dos jogadores para as competições a nível internacional.

Depois de ter conquistado no ano passado o troféu da primeira edição do Sal Beach Soccer Cup, Portugal revalida o título e Cabo Verde, uma vez mais, na sua segunda competição, fica em último lugar. Fruto de três derrotas consecutivas, sendo a mais pesada por 12-3 frente à equipa lusa.

Apesar da posição na tabela, os cabo-verdianos esgotaram o areal de Santa Maria nos três dias de competição e mostraram que esta é uma modalidade que apreciam e pela qual querem continuar a vibrar.

A organização da prova classifica como surpreendente a prestação da equipa nacional dentro do campo, apesar dos resultados. Os “Tubarões Azuis” perderam por 3-2, 5-3 e 12-3, ante a Inglaterra, Alemanha e Portugal.

No entanto, tendo em conta que esta é a segunda prova em que a selecção participa, a equipa apresentou um nível “bastante elevado” comparado com o da primeira edição. Este ano evoluiu para um novo nível de competição. Tendo também em conta o nível de preparação e de competições em África, a responsável pela prova afirma que esta é uma competição que não pode parar por aqui.

O Sal Beach Soccer Cup 2017, promovido pela Câmara do Turismo em parceria com a Beach Soccer Worldwide, foi conquistada, uma vez mais, por Portugal que somou três vitórias em igual número de jogos sobre as selecções da Alemanha, Inglaterra e, por último, de Cabo Verde. A Inglaterra classificou-se em segundo, a Alemanha em terceiro e Cabo Verde no quarto lugar.