Safende: Criança de um ano e nove meses sofre acidente ao cair de um primeiro andar

23/05/2017 04:43 - Modificado em 23/05/2017 04:43

Uma criança do sexo feminino de apenas um ano e nove meses sofreu um acidente na tarde de sábado, dia 20, ao cair de uma varanda de um primeiro andar de uma residência na zona de Safende, cidade da Praia. A criança foi socorrida e encaminhada para o Hospital Agostinho Neto onde se encontra internada com ferimentos graves na parte frontal da cabeça.

Segundo apurou o NN, a criança encontrava-se com a avó quando saiu com uma outra criança sem que ninguém se desse conta. Joana, avó da vítima, conta ao NN que estava a limpar o chão quando a criança acompanhada de uma outra de cinco anos, se aproveitou do momento de distracção e saiu para brincar numa residência vizinha.

Momentos depois de se ter apercebido da ausência da criança, a avó saiu à procura da pequena Saira e foi informada que a criança estava na residência vizinha. O acidente aconteceu no exacto momento em que a avó chamava pela neta.

Em vez de descer as escadas como já havia acostumado, Saira entendeu caminhar até à varanda para ver quem a estava a chamar. Ao se segurar num dos ferros, a criança caiu da varanda, de uma altura de cerca de 10 metros.

Entristecida, a avó afirma que presenciou à queda mas que não conseguiu evitar o pior. A vítima foi socorrida pela tia que a transportou para o Hospital Agostinho Neto, onde se encontra internada desde a tarde de sábado.

Segundo conta a tia, a menina foi submetida a raio x que acusou fracturar do crânio na parte frontal da cabeça, pelo que deverá permanecer sob cuidados médicos. Tentámos obter mais informações sobre o estado de saúde da criança junto do hospital, mas não nos foram facultadas.