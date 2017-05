Campeonato Feminino: Mindelense vence a Real Sociedade e fica a apenas três pontos de revalidar o título

23/05/2017 04:31 - Modificado em 23/05/2017 04:31

As actuais campeãs regionais estão cada vez mais perto da revalidação do título, isto após vencerem, este domingo, a Real Sociedade por 6-0.

O CS Mindelense, com esta vitória, mantém o estatuto de equipa invencível neste campeonato somando só por vitórias os jogos já disputados. Nesta jornada, defrontaram a equipa da Real Sociedade e não tiveram dificuldades em garantir os três pontos desde cedo no jogo. Pelas Leoas da rua de Praia marcaram Wendy, Rute, Josiane Fortes, Varsénia, Josiane Matias e Suzy. Quando faltam apenas mais duas jornadas para serem disputadas, as comandadas de Gusto só precisam de mais três pontos para festejarem o bicampeonato. A equipa do Mindelense apresenta a melhor defesa do campeonato ainda sem sofrer nenhum golo com oito jogos disputados e também detém o ataque mais concretizador da prova, com 32 golos marcados.

O Madeirense, perseguidor directo do Mindelense, não quis ficar atrás do feito das Leoas da rua de Praia e goleou a equipa do Ribeirense pelo mesmo resultado do Mindelense. Para a equipa de Maderalzinho, marcaram Loide (2), Yarin Pereira, Cávol, Pingas e ainda beneficiaram de um auto-golo de uma atleta da equipa da Ribeira de Vinha. Com este resultado, as comandadas de Gastão mantêm o sonho de ainda conquistarem o título de campeãs regionais, cenário difícil mas não impossível de alcançar. Por seu lado, a equipa do Ribeirense soma mais uma goleada nesta sua trajectória e já contabiliza 50 golos sofridos com apenas 2 golos apontados.

A equipa do Benz Táxi que já disse adeus ao sonho da conquista do título nesta temporada, venceu o Falcões do Norte por 2-0. Com esta vitória, as comandadas de Benz já só podem sonhar com o segundo posto da competição, mas que de nada serve para as suas aspirações que eram certamente o título. A camisola 10, Keila do Benz Táxi, foi a protagonista maior deste desafio ao apontar os dois tentos do jogo.

Jogos, resultados e classificação da oitava jornada:

Mindelense 6-0 Real Sociedade

Benz Táxi 2-0 Falcões do Norte

Madeirense 6-0 Ribeirense

Classificação:

1- Mindelense 24 pontos; 2- Madeirense 19 pontos; 3- Benz Táxi 16 pontos; 4- Falcões 7 pontos; 5- Real Sociedade 4 pontos; 6- Ribeirense 0.