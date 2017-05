Ordem dos Advogados avança com pedido de «impeachment» a Michel Temer

22/05/2017 05:09 - Modificado em 22/05/2017 05:09

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil decidiu hoje entregar na Câmara dos Deputados um pedido de abertura de um processo de ´impeachment´(afastamento judicial) do Presidente Michel Temer, acusando-o de «ter cometido um crime de responsabilidade».

A Ordem dos Advogados decidiu no sábado à noite (madrugada em Lisboa), por 25 votos, num total de 27, aprovar o relatório que recomenda que a entidade faça um pedido de impeachment do presidente Michel Temer, avança o «O Globo».

Cada voto no conselho representa um estado ou distrito federal. Apenas não votaram a representação do Acre (por ausência) e do Amapá (que votou contra).

abola.pt