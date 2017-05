Campeonato: Onze Unidos do Maio lidera Grupo A com seis pontos

A equipa do Onze Unidos da ilha do Maio venceu, este sábado, a equipa do Vulcânicos na ilha do Fogo por 0-1 e cimenta a liderança do grupo.

Com esta vitória na Ilha do Vulcão, a equipa do Onze Unidos consegue duas vitórias em dois jogos e, por isso, lidera o grupo. Já a formação da Ultramarina de São Nicolau venceu em casa a equipa do AJAC da Calheta de Santiago Norte por 2-0 e, com este resultado, consegue a sua primeira vitória neste grupo, isto após o desaire na primeira jornada em casa do Onze Unidos.

De realçar que as equipas do AJAC da Calheta e o Vulcânicos têm um jogo a menos disputado, isto após o impasse na decisão do campeão de Santiago Norte, que só ficou esclarecido no decorrer desta semana.

Classificação segunda jornada do Grupo A:

1- Onze Unidos 6 pontos; 2- Ultramarina 3 pontos; 3- Vulcânicos 0; 4- AJAC Calheta 0.

Na terceira jornada, a equipa do Onze Unidos receberá a equipa do AJAC, enquanto que a equipa da Ultramarina receberá a formação do Vulcânicos.