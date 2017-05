Fogo: Passageiros descontentes com cancelamento do voo da Binter

22/05/2017 04:56 - Modificado em 22/05/2017 04:57

Passageiros da Binter, na ilha do Fogo, com destino à cidade da Praia, mostram-se descontentes com o cancelamento de um voo no passado dia 20 de Maio. Os passageiros dizem que não foram informados de que o voo estaria cancelado e foram eles mesmos a procurarem saber o que se estava a passar depois de várias horas sem qualquer informação.

Trinta e nove passageiros ficaram retidos no aeroporto de São Filipe na tarde de sábado, dia 20. Descontentes com a situação, os passageiros consideraram a situação como “uma falta de respeito” por parte da Binter comparando os seus serviços com os da TACV.

Os passageiros afirmam que o voo estava marcado para sair às 18 horas, mas que após o chek-in aguardaram cerca de três horas para seguirem viagem. Contudo, o voo estava cancelado mas não foram avisados, motivo este do descontentamento.

Desanimados e sem saberem o que fazer, os passageiros começaram a inquietar-se. Longos minutos após as 19 horas, apareceram dois Iaces que conduziram os passageiros a uma pensão, a “Sea Food”, sem saberem quando seguiria o voo.

Os entrevistados reclamam a presença de uma delegação da Binter no sentido de resolver os problemas dos passageiros. Passageiros com ligação com outras ilhas lamentam o ocorrido e responsabilizam a Binter pelos prejuízos causados.