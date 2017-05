“Gráfica Multitons” prepara-se para a expansão do espaço

19/05/2017 05:03 - Modificado em 19/05/2017 05:03

Após a “Gráfica Multitons” ter conquistado o prémio internacional “Best Quality Award 2017” que distingue as melhores empresas gráficas a nível mundial em termos de qualidade dos serviços e produtos prestados, a empresa está a preparar-se para a expansão do espaço no mês de Junho.

A empresa foi indicada para o prémio num universo de outras 100 empresas de todo o mundo.

De acordo com o Director-Geral da “Gráfica Multitons”, Vlademir dos Reis, com a realização do projecto da “Campi Carn”, realizado no mês de Março, tornou-se necessária a expansão da empresa para poderem responder a todos os pedidos.

“Relativamente à produção, na realização do projecto da loja “Campin Carn”, em São Vicente, sentimos imensa necessidade de um espaço maior mas, apesar disso, podemos garantir uma boa qualidade no resultado final como podem averiguar”, realça Vlademir dos Reis.

Entretanto, no mês de Junho a “Gráfica Multitons” vai abrir um espaço na rua da Policlínica, perto da Escola de Inglês “Kings”, na cidade do Mindelo.

Por outro lado, Vlademir dos Reis garante que gerir a área da gráfica não é nada fácil, principalmente num projecto versátil como a Multitons que traz a vertente do merchandising, daí a extensão “Gráfica Publicitária”, e considera que “tem de haver alguma paixão, porque são muitas frentes de batalhas diárias”.

A “Gráfica Multitons” é uma empresa que abrange duas vertentes: impressões e merchandising e realiza pequenas grandes impressões a produtos como: letreiros, brindes, decoração de espaços e viaturas, design gráfico, serigrafia e estampagem em roupas, entre outros.

Conforme avança o Director-Geral, os objectivos futuros da empresa são, antes de mais, poder capacitar a empresa com soluções de produtos nesta área que normalmente os clientes nacionais só vão buscar lá fora, pois nós acreditamos que Cabo Verde merece mais e mais e o segundo é poder ter uma representação nas principais ilhas do país e, assim, poder responder a todas as ilhas em tempo útil.

Para concluir, Vlademir dos Reis afirma que “nós apostamos no nosso slogan: ‘A qualidade é a nossa prioridade’, ou seja, entre a poupança e a qualidade, nós damos prioridade à qualidade, ‘desperdiçamos’ o material e ganhamos o cliente”, considera.