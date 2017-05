São Vicente: Mãe aflita pede ajuda para a realização da TAC para o filho

19/05/2017 04:58 - Modificado em 19/05/2017 04:58

Antónia Bernarda da Luz, residente na zona de Cruz João Évora, em São Vicente, é uma mãe aflita que apela à ajuda da sociedade para a realização de uma TAC Craniana para o filho, Nelson Livramento da Luz Lima, de 30 anos de idade, que caiu da bicicleta e bateu com a cabeça no chão, no dia 5 de Maio.

De acordo com Antónia da Luz, tudo aconteceu quando o filho fazia o trajecto Cruz – Cidade, montado na sua bicicleta, tendo caído e batido com a cabeça no chão da calçada.

“No momento da ocorrência, o meu filho desmaiou e minutos depois acordou e já não foi levado para o hospital, pois aparentemente parecia estar bem. Com o passar do tempo, ele começou a sentir fortes dores de cabeça, tendo sido levado para o Banco de Urgências. Aí, ele ficou internado sob cuidados médicos”.

A mãe disse que no hospital o médico requisitou ao filho uma TAC Craniana com urgência para poderem diagnosticar o problema do filho mas que, até agora, não foi possível fazê-la por falta de condições financeiras

“De momento, a nossa família não tem condições para arcar com as despesas da TAC que no hospital custa 30 mil escudos”, afirma a mãe.

Assim sendo, a mãe, apela às pessoas e às entidades competentes que queiram ajudar na realização da TAC para usarem os seguintes contactos:

– Móvel: 9773010 ou 9729393

– Telefone Fixo: 238-232-48-35

– N° de conta BCA: 65048492