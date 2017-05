Zany volta a pedir proteção policial depois escapar a um atentando

19/05/2017 04:54 - Modificado em 19/05/2017 04:54

Zany Filomeno, conhecida como “A boronesa da droga” escapou a um atentado perpetuado na noite de quarta-feira. Foram disparados oito tiros que não a atingiram. Há muito que se sabe que a vitima tem a cabeça a prémio , desde que a sua colaboração com a justiça cabo-verdiana levou à detenção, no âmbito da operação Voo da Águia, de vários dos alegados responsáveis da organização criminosa a que pertencia, foi libertada no dia 8 de Outubro de 2013, da cadeia de São Martinho, na Praia.

As pessoas que foram detidas com base nas denuncias de Zany tem reclamado junto da justiça que a sua condenação se deve apenas as essas denúncias . O certo ‘e que Zany foi presa depois libertada e só agora acontece o que ela temia. Ela tem se queixado que foi abandonada a sua própria sorte,depois de ter colaborado com a justiça e diz, a temer pela sua vida, e depois da tentativa de ontem, volta a pedir a proteção das autoridades começando pela polícia judiciaria, e mais uma vez acusa uma o Estado de Cabo Verde de não cumprir com a sua palavra. Pois, prometeu-lhe proteção para colaborar com a justiça e depois a abandonou.

Conforme o NN divulgou alguns dos condenados devido as declarações de Zanny em sede de julgamento recorreram a justiça e desde Novembro de 2013 que aguardam pelo desfecho de um processo o interposto contra Zany Filomena Soares Moreno, por crimes de denúncia falsa, calúnia e difamação durante o seu depoimento no julgamento do processo «caso de droga no Sal» que o condenou a 19 anos de prisão, em Outubro de 2009. Um processo, aliás, que segundo o advogado de Zé Pote, aguarda decisão do Ministério Público (MP), pois Zany já foi ouvida e constituída arguida, em sede de instrução. «Portanto, neste momento, não há mais diligências a serem realizadas» garante-nos o causídico que se mostra preocupado com o silêncio da justiça, afiançando, ainda, que já foram, inclusive, juntadas ao processo, muitas provas documentais.