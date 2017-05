Campeonato Nacional: Derby procura na Brava os primeiros pontos na competição

Na primeira jornada do grupo C, o Derby tremeu perante a formação do Sporting da capital cabo-verdiana e foi derrotado em casa por 0-1. Desta feita, na segunda jornada, os derbianos viajam para a Brava onde vão defrontar o outro Sporting do grupo, este domingo às 16 horas, e não podem facilitar muito neste grupo.

O Derby arrancou da pior forma possível a fase de grupos desta prova, com uma derrota em casa, mas os comandados de Yoya ainda têm muitos jogos pela frente, mas sabem que não podem facilitar muito nesta deslocação à ilha da Brava. Com as vitórias nos seus jogos, o Sporting da Praia e o Sporting da Brava estão na frente do grupo com três pontos, enquanto que as equipas do Derby e do Sal Rei da Boavista não pontuaram ainda.

A deslocação até à ilha da Brava é difícil mas a formação azul e branca do Mindelo tem de fazer pela vida se quiser manter intactas as aspirações ao título. Ravy Makélélé, médio centro da formação do Derby, antevê dificuldades neste jogo mas, como diz, “vamos trabalhar para fazer um bom jogo e trazer uma vitória. Estamos trabalhando bem e a equipa está confiante”.

Para o centrocampista derbiano o importante neste jogo é pontuar. O adversário fica um pouco fora do radar da ilha de São Vicente, pelo que poderão haver dificuldades em identificar os pontos fortes e débeis desta equipa da Brava mas, para o camisola 5 do Derby, já houve confrontos em épocas anteriores com esta mesma equipa e já sabem um pouco de como gostam de jogar. “Eles perderam jogadores este ano, mas vai haver muitas dificuldades em todos os jogos”, aponta Makélélé.

Convidado a deixar uma mensagem ao povo são-vicentino Makélélé diz o seguinte: “confiem na nossa equipa, porque precisamos muito do vosso apoio”.

No outro jogo da segunda jornada do grupo C, o Sporting da Praia vai receber no estádio da Várzea a formação do Sal Rei da Boavista.