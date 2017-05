POST: Café com….e só na Praia

18/05/2017 05:08 - Modificado em 18/05/2017 05:08

A pagina oficial do Ministro das Finanças no Facebook anuncia que a DREN criou um espaço chamado Café com,,, que que se enquadra na estratégia de valorização da comunicação e que a Diretora Nacional de Receitas do Estado vai receber convidados que poderá ser um dirigente da Administração Pública, um parceiro da DNRE, ou de um contribuinte, onde, enquanto se toma um café, colocam-se os assuntos em dia e resolvem-se questões importantes.

Maravilhoso! Mas eu pergunto e se um contribuinte quiser tomar o café com a DREN e não mora na Praia como faz? Não pode participar? A “ província de São Vicente e os seus contribuintes estão excluídos desse café? Sendo assim é melhor chamar ao espaço “ Café na Praia só para contribuintes da capital“. E damos razão aos regionalistas que acham que o Governo da Praia está longe demais.

Eduino Santos

O Ministro das Finanças começou a sua agenda de trabalho do dia de hoje de uma forma especial. Atendendo a um convite da Diretora Nacional de Receitas do Estado, (DNRE) Liza Vaz, o Governante estreou o espaço “Café com…”.

“Café com…” trata-se de uma iniciativa que se enquadra na estratégia de valorização da comunicação da DNRE, e por outro lado, da valorização dos recursos humanos dessa instituição. Nesse tipo de encontro, a Diretora Nacional terá um convidado que poderá ser um dirigente da Administração Pública, um parceiro da DNRE, ou de um contribuinte, onde, enquanto se toma um café, colocam-se os assuntos em dia e resolvem-se questões importantes. Do ponto de vista dos recursos humanos – este espaço vai permitir que os colaboradores da DNRE se candidatem a participar da rubrica, sendo que o filtro e a análise serão feitos pelo pessoal dos recursos humanos, e a ordem de prioridade vai depender do teor do assunto.

“Café Com…”, um espaço informal para se tratar de assuntos formais, vai ser realizado quinzenalmente, numa óptica de aproximação entre a DNRE e os seus diferentes públicos-alvo.

Na estreia de hoje, a Diretora Nacional manteve um encontro frutífero, de aproximadamente duas horas, com o seu convidado, o Ministro das Finanças, onde se resolveram questões estruturantes para o bom funcionamento da DNRE bem como, solicitações de contribuintes, com soluções técnicas mais robustas.

O convite para um “Café com…” é também extensivo ao público no geral, que tenha interesse em debater temas de fiscalidade, questões aduaneiras, e que queira dar as suas contribuições para o país.

#CaboVerde #MinistroFinancasOficial

https://www.facebook.com/MinistroFinancasOficial/

Fotos: Facebook