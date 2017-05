Divulgada a lista dos convocados da Selecção de Cabo Verde para os jogos do Sal Beach Soccer Cup 2017

18/05/2017 03:57 - Modificado em 18/05/2017 05:00

A equipa técnica da Selecção Cabo-verdiana composta por Pilídio Brito e Plínio Brito já divulgou a lista dos 10 convocados para a segunda edição da prova que decorrerá neste fim-de-semana, na praia de Santa Maria, Ilha do Sal.

Em relação à época passada, onde integraram a lista de convocatória 14 jogadores, desta feita, na segunda edição, os treinadores da Selecção Nacional optaram por levar apenas 10 jogadores. De realçar a não convocatória de Pepa, jogador da “Micá” de São Vicente, que fez parte da Selecção Nacional na primeira edição da prova. Nesta edição, repetem a convocatória somente os jogadores Manuel Silva, Francisco Soares, Elton Ramos, Zé Mário Semedo e Josiane Santos.

A Selecção Cabo-verdiana de Futebol de Praia faz a sua estreia na competição esta sexta-feira, defrontando a Selecção da Inglaterra. No sábado vai defrontar a Selecção da Alemanha e fechará a sua participação no domingo com o embate frente à Selecção Portuguesa campeã da primeira edição.

A prova, como aconteceu na primeira edição, vai ser disputada num sistema de todos contra todos, sagrando-se campeã a equipa que mais pontos conquistar. A prova deverá ser transmitida pela televisão nacional e internacional, acompanhada também pela imprensa nacional e estrangeira.

Lista dos convocados:

1- Manuel Silva; 2- Marlon Brito; 3- Fladuilson Correia; 4- Francisco Soares; 5- Elton Ramos; 6- Zé Mário Semedo; 7- Henry Morais; 8- Germano Livramento; 9- Josiane Santos; 10- Nilson Tavares.