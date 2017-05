Conhecidos os árbitros para a segunda jornada do Campeonato Nacional

18/05/2017 04:56 - Modificado em 18/05/2017 04:56

Quando o campeonato maior de Cabo Verde avança para a segunda jornada, o Conselho Nacional de Arbitragem já nomeou os árbitros que vão dirigir as partidas desta ronda.

Para os jogos do Grupo A, de Santo Antão, António Lima (Árbitro principal), Nelton Monteiro e Luís Lopes (Assistentes) e António Centeio vão dirigir o jogo entre o Onze Unidos (Maio) e o Vulcânicos (Fogo). O jogo entre o campeão da Região Norte de Santiago e o Ultramarina (São Nicolau) vai também ser dirigido por uma equipa de arbitragem de Santo Antão, mais concretamente da Cidade do Porto Novo, composta pelo árbitro principal Lenine Rocha, Danilson Rodrigues e Fredilson da Luz (Assistentes) e o quarto árbitro Carlos Cosme.

No grupo B, o jogo entre o Académico do Sal e o Paulense DC (Santo Antão Norte) irá contar com uma equipa de arbitragem de São Vicente, formada pelo árbitro principal Benvindo Fortes, Osvaldo Lopes e Danielson Lopes (Assistentes) e Adibel Pereira o quarto árbitro. A recepção dos tetracampeões nacionais, o Mindelense, aos vice-campeões nacionais, a Académica do Porto Novo, vai ter arbitragem de Santiago Sul, liderada pelo árbitro principal Manuel Timas, Luís Barbosa e José Carlos, os assistentes, e o quarto árbitro Osvaldino Neves.

No grupo C, a partida entre o Sporting da Praia e o Sal Rei da Boavista vai ter arbitragem salense, composta pelo árbitro principal Anacleto do Rosário, assistido por Alcinda Duarte e José Brito e pelo quarto árbitro José Luís Ramos. Por fim, o jogo entre o Sporting da Brava e o Derby de São Vicente vai ser dirigido por uma equipa de arbitragem da Boa Vista liderada por Nadir Rocha, assistido por Silvano Rocha, Rosito Almeida e pelo quarto árbitro José Oliveira.

De realçar que os quartos árbitros destes jogos são da mesma região desportiva que a equipa da casa, ou seja, da equipa que joga na sua ilha ou região desportiva.