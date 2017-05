São Vicente: ADECO participa na 22ª Formação da CONSUMARE

18/05/2017 04:55 - Modificado em 18/05/2017 04:55

ADECO na 22ª Formação da CONSUMARE com o tema: “Inquéritos aos consumidores – Metodologia”. A formação realizou-se esta quarta-feira, 17 de Maio, na sede da ADECO, na ilha de São Vicente, Monte Sossego e na Cidade da Praia, na Universidade ISCEE, na Zona Tira Chapéu.

A formação foi presidida pela Coordenadora do Departamento de Formação e Educação da DECO, Fernanda Santos, de Portugal.

De acordo com Fernanda Santos, a formação teve como foco principal mostrar a importância e o uso dos inquéritos nos trabalhos que desenvolveram enquanto Associações de Defesa dos Consumidores, em Portugal.

A 22ª Formação “Inquéritos aos consumidores – Metodologia”, demonstra aos consumidores como o inquérito é eficiente na recolha de informações visando o melhoramento do funcionamento de uma empresa ou instituição, explica Fernanda Santos.

De um estudo realizado, Fernanda Santos avança que os inquéritos têm de ser feitos de forma curta, clara, objectiva e atraente para facilitar na hora da recolha de informações sobre um determinado tema ou assunto.

Para António Silva, Presidente da ADECO, Associação de Defesa dos Consumidores, o objectivo geral dessas formações é capacitar assessores da protecção e defesa dos consumidores desses 7 países, nomeadamente, associações dos consumidores dos Países da África Lusófona e de Macau, ADECO Proteste Portugal e ADECO Proteste Brasil.

Acrescenta que “no caso da ADECO, está-se a aproveitar a formação e não só, para os dirigentes da ADECO onde pretendemos alargá-la a toda a sociedade cabo-verdiana, pois queremos um avanço para a nossa sociedade”.

Por último, António Silva apela a todas as instituições para tomarem parte nas próximas formações.

“Aproveitamos para convidar todas as instituições, desde as reguladoras, às autoridades do controlo de qualidade, à Comunicação Social e Universidades para tomarem parte nas próximas formações e gostaríamos de ter um maior envolvimento de ambas as partes”.

As próximas formações da CONSUMARE serão realizadas nos dias 14 de Junho e 24 de Julho. No dia 14 Junho, realizar-se-á a 23ª Formação com o tema: “Segurança Infantil a Produtos Domésticos” e no dia 12 de Julho, a 24ª Formação sobre “Direitos de Autores/ Direitos dos Consumidores”.