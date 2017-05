Sal Beach Soccer Cup 2017: Cabo Verde à procura de uma melhor classificação

18/05/2017 04:53 - Modificado em 18/05/2017 04:53

Cabo Verde defronta a Inglaterra na estreia da segunda edição do Sal Beach Soccer Cup 2017, a ter lugar nos dias 19, 20 e 21 de Maio na praia de Santa Maria, Ilha do Sal.

A abertura da competição está a cargo das selecções de Portugal X Alemanha às 15h00 locais. Sendo o detentor do título de campeão, a equipa das quinas dará o pontapé de saída no torneio disputado no sistema de todos contra todos. Ou seja, a equipa com mais pontos sagra-se campeã do torneio, sendo que os resultados contam para o ranking FIFA.

Ausente este ano e substituída pela Selecção Alemã, a Selecção da Espanha que conquistou a medalha de prata na competição passada. A Inglaterra conquistou a medalha de bronze. Cabo Verde, Selecção estreante em competições de futebol de areia e comandada pelo técnico Pu Brito, ficou no último lugar.

Este ano, a competição traz uma novidade que é uma competição para jogadores portadores de paralisia cerebral e que será disputada nos dias 20 e 21 de Maio, a partir das 11h00.

Os discursos de abertura serão feitos pelo Presidente da Câmara de Turismo de Cabo Verde, Gualberto do Rosário, Júlio Lopes, Presidente da Câmara Municipal do Sal, Fernando Elísio, Ministro dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros e do Desporto. O evento é promovido pela Câmara do Turismo de Cabo Verde, em parceria com a Beach Soccer World Wild e a FIFA.

Agenda de jogos:

19/05/2017 – Sexta-Feira

Portugal X Alemanha – 15h00

Inglaterra X Cabo Verde – 16h15

20/05/2017 – Sábado

Portugal X Inglaterra – 15h00

Cabo Verde X Alemanha – 16h15

21/05/2017 – Domingo

Alemanha X Inglaterra – 15h00

Cabo Verde X Portugal – 16h15

Jogos portadores paralisia cerebral:

20/05/2017 – Sábado

Cabo Verde X Portugal – 11h15

21/05/2017 – Domingo

Portugal X Cabo Verde – 11h00

21/05/2017 – Domingo

18:00 Encerramento/ Entrega Troféus