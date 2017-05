Comunidade da Portelinha será contemplada com depósito de água pela ADECO

18/05/2017 04:49 - Modificado em 18/05/2017 04:49

A Associação para a Defesa do Consumidor, ADECO, celebra este ano o seu 19º aniversário. Como protagonista defensor dos direitos dos consumidores e preocupada com a situação em que vivem os moradores da Portelinha, zona de Ribeira de Craquinha, São Vicente, com escassez e má qualidade da água a Associação fará a entrega de um depósito de água no dia 20, sábado. O objectivo é contribuir para melhorar a qualidade de vida desta comunidade carente.

A Cerimónia central da comemoração do 19º Aniversário da ADECO acontece este sábado no bairro da Portelinha, Ribeira de Craquinha. Do leque de actividades constam a entrega do Depósito de água à população no dia 20 de Maio de 2017, enquadrada na campanha “Depósito de Água para a população do Bairro da Portelinha”, desenvolvida pela mesma associação a propósito do Dia Mundial da Água.

A falta de qualidade da água fornecida aos moradores trouxe uma certa insatisfação também por parte da ADECO que critica a postura das autoridades competentes que considera de “descaso”.

Para a satisfação dos beneficiários, a campanha, através da recolha de donativos, foi bem sucedida e conseguiram adquirir o depósito com o principal objectivo de servir da melhor forma a população.

A campanha “Depósito de água para a comunidade da Portelinha já” foi lançada no último mês de Março, nas celebrações do Dia da Água e uma das justificativas mencionadas pelo Presidente da Associação, António Pedro Silva, é que a comunidade está a ser abastecida com água de “péssima qualidade”.

Assim, cansado do “descaso” das autoridades, a ADECO decidiu intervir com uma recolha de donativos. A Associação tinha a intenção de envolver todos os cabo-verdianos no país e na diáspora.

O prazo para a concretização do projecto era de três meses, mas acabou por fechar mais cedo.

Assim, neste sábado, além da entrega, prevêem-se outras actividades como atendimento e informação à população sobre os direitos e deveres do consumidor, dicas de alimentação saudável, exposição de cartazes, animação cultural e actividades desportivas.