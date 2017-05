MasterBeatz: FNR é o primeiro single do primeiro trabalho “Underworld toughts”

MasterBeatz é um grupo composto por produtores que pretendem deixar a sua marca no cenário musical nacional. Formado em 2012 por três elementos, Rossini Andrade (SlimMaker), Mário Jardel (HitMaker), Júlio Freitas (RawMaker), um dos objectivos é a produção de todo o tipo de instrumental. A história começou quando começaram a fazer instrumentais uns em casa dos outros e daí surgiu a ideia de formarem o grupo.

O processo criativo, como explica Rossini Andrade, começa com uma ideia que é partilhada dentro do grupo e todos têm voz. Mas, se surgir o caso de um dos produtores produzirem um instrumental sozinho, o resto tem voz e opinião. Uma cultura de grupo que tem criado uma certa fama cultural de grupo que tem levado a fazer um melhor trabalho.

De 2012 a esta parte, correm quase cinco anos. “Podemos dizer que é algum tempo, mas durante este período tivemos alguns contratempos e adversidades. E nem sempre o projecto teve uma continuidade e, por vezes, não conseguimos dar respostas aos pedidos e cada um estava focado em projectos de vida pessoal”.

Como Rossini avança, o sentido e o foco foi alterado e agora o grupo quer avançar com o projecto, “não só promover o trabalho, mas também incentivar novos talentos através dos nossos instrumentais e dar uma contribuição para a cultura”.

Esta decisão já começa a dar os seus frutos, pois o grupo está na eminência de lançar o seu primeiro trabalho, “Underworld Thoughts” que, numa tradução literal fica, “pensamentos do submundo”. Como explica Rossini, o grupo, como produtores, fez um número de instrumentais e distribuiu a artistas “que conhecem ou com quem convivem”. Nesses instrumentais esses artistas emprestam a sua voz e criatividade nas letras.

Para Rossini, escolheu-se o título “Underworld Thoughts” porque tem um estilo específico nesta edição de instrumentais com batidas mais fortes e também pelo facto de serem muitos os artistas que participaram, onde cada um escreveu algo do seu interior, algo pessoal, ou a sua forma de ver alguma situação. E thoughts (em inglês pensamentos) porque são pensamentos e ideias que estes artistas colocaram em cima dos instrumentais.

Em relação aos temas, fala num trabalho cheio de mensagens, com temas que falam sobre a vida, sobre a esperança, a sociedade, a música.

“Tem sido um processo interessante já que estamos a trabalhar com vários artistas com diferentes estilos e é desafiante fazer os instrumentais certos, mas tem sido feito um bom trabalho e os instrumentais têm agradado aos que têm participado”.

O primeiro single do projecto FNR sai nos próximos dias. Uma música onde participam Sné (MS Fam) e Def (Matchxpoint). O projecto conta ainda com nomes como Victor Duarte, D.M.O.G, Kuart K, Aleida, Indzays e muitas surpresas como avança Rossini. No design da capa do álbum, Rossini revela que tem apostado em artistas com talento como o caso de Ivanildo Delgado e Airton Neves, que “estão a preparar algo de especial”.