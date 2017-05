JHA encosta Governo à parede e exige clareza sobre as medidas para o Sector dos Transportes

18/05/2017 04:40 - Modificado em 18/05/2017 04:40

A Presidente do PAICV e da oposição, Janira Hopffer Almada, questiona o Governo sobre o Sector dos Transportes e defende que o executivo não está a informar os cabo-verdianos sobre o que pretende fazer nesse sector tão estratégico como o dos Transportes e com uma Empresa tão importante como a TACV.

“O Governo assumiu o compromisso, desde o início da Governação, de priorizar a resolução dos problemas no Sector dos Transportes, em geral, e da TACV, em particular! Passados estes meses, ouve-se agora na comunicação social que o Governo vai avançar com um Plano de Reestruturação da TACV, a nossa Companhia de Bandeira, preconizando a sua privatização! E, também, já se começa a falar numa “tal” concessão da gestão dos nossos aeroportos! Mas, da sub-concessão dos portos nem uma palavra”, escreve a líder do PAICV nas redes sociais sobre a sua preocupação com os transportes no país e adianta que o MpD fez a constatação dos problemas antes das eleições, utilizando-os até à exaustão na campanha eleitoral. “É preciso, pois, passar à acção”.

Janira Hopffer Almada acredita que a informação não é clara nem transparente por parte dos governantes e apela à transparência do Governo, que este diga concretamente qual é o plano para o Sector dos Transportes, uma vez que se trata de um sector tão estratégico como o dos Transportes e de uma Empresa tão importante como a TACV.

“Uma das mais importantes funções de um Governo, independentemente da base ideológica que o suporta, é aquilatar, com precisão, os riscos e os desafios que se lhe apresentam nos planos económico e social e, em consonância, definir estratégias para os evitar ou os ultrapassar. Para isso é que o Povo escolhe os seus Representantes/Governantes! Não para adoptarem atitudes contemplativas e, nalguns casos, de desresponsabilização e, muito menos, para empurrarem, com a barriga, os problemas”, recapitula a líder da oposição que pretende saber quais as medidas concretas para os transportes em Cabo Verde.

Por outro lado, Janira Hopffer Almada relembra o que deve mover o Governo: a responsabilidade e o sentido de serviço e que “as dificuldades e os problemas não se combatem com populismo e, muito menos, com medidas avulsas ou operações de cosmética! Combatem-se com realismo e com mobilização social, sem nunca esquecer o dever comportamental de quem serve os interesses do País…”