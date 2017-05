Gracelino Barbosa faz história ao conquistar a segunda medalha de ouro

18/05/2017 04:35 - Modificado em 18/05/2017 04:35

Após vencer na terça-feira a disciplina dos 100 metros no Campeonato do Mundo de Atletismo para a Deficiência Intelectual que decorre em Bangkok na Tailândia, esta quarta-feira Gracelino subiu ao pódio de novo.

O atleta cabo-verdiano voltou a elevar a bandeira de Cabo Verde mais alto na quarta-feira, depois de o ter feito na terça-feira, isto após vencer a corrida dos 110 metros barreiras. Com o tempo de 14,72 segundos, Gracelino faz a sua dobradinha no mundial de Bangkok com mais uma medalha de ouro.

Gracelino Barbosa já tinha espelhado a este Online a satisfação por ter conseguido a sua primeira medalha de ouro neste campeonato do mundo por Cabo Verde e ansiava ouvir mais uma vez o hino nacional nesta competição e a verdade é que, na quarta-feira, conseguiu este feito. Resta saber se o “menino de ouro” consegue de novo elevar a fasquia esta quinta-feira quando disputar a corrida nos 400 metros barreiras.