Indonésia: Tribunal islâmico condena casal homossexual a castigo público

17/05/2017 06:21 - Modificado em 17/05/2017 08:22

Um tribunal islâmico condenou, esta quarta-feira, pela primeira vez, dois homossexuais a serem punidos em público com chicotadas.

O tribunal conta que os homens, com idades entre os 20 e os 23, serão sujeitos a 85 chicotadas, cada um, por manterem relações sexuais.

O casal foi detido no final do mês de março, na sequencia as suspeitas de `vigilantes´ que decidiram tentar apanhar o casal na sua intimidade.

abola.pt