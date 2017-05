Post: Neu Lopes já ba cabeça ou…

O jovem Neu Lopes, realizador, produtor, filho de Manuel d; Novas resolveu, num post no FB, descascar em toda a gente inclusive na alma do seu pai ao considerar que ele não tem nada de especial com sua intragável morna “Ess País”. Nem Baltazar Lopes escapa pois para Neu o professor não fez nada de especial só tinha a mania de falar português correto e de chefiar um movimento leviano chamado Claridade. Cesária é insignificante. Salvo melhor opinião pa mi Neu já pa cabeça ou está a ensaiar para tal

BEM, VAMOS LÁ ANALISAR AS COISAS COMO DEVE SER: o que é que vocês acham que São Vicente tem de especial? O Porto Grande? Só por ter tido uma importância crucial no desenvolvimento do país? Por até agora ser responsável por alguma dinâmica económica? Ou será porque Mindelo acolhe uma das Mais Belas Baías do Mundo? Isso não é nada! Não serve para aumentar o turismo nacional. Será por causa dessa Vaca Sagrada que os mindelenses teimam em chamar “capital nacional da cultura”? Por que cargas de água? Só porque albergou nomes sonantes (de todas as ilhas) da música, da pintura, do artesanato, do teatro, da literatura, do design, do audiovisual, etc.? Nomes como B. Léza, Jotamonte, Frank Cavaquim (e porque não Voz de Cabo Verde), Lela de Maninha, Manuel d’Novas com a intragável morna “Êss país”, Baltasar Lopes com de, Valdemar Lopes, Ti Goy, Luís Lima, Tito Paris, Bana, a insignificante Cesária Évora, Vasco Martins com as suas intragáveis sinfonias, Leão Lopes, Kiki Lima, Bela Duarte, Manuel Figueira, Tchalê com os seus quadrinhos de gongons de Rua de Praia, Manuel Estevão, Corsino Fortes, Manú Cabral e Nóia com esse sonho utópico carnavalesco, Hernâni Almeida, Vlú, João Branco… Porquê, caramba? Por causa do famoso Liceu de São Vicente que recebeu outros tantos nomes incluindo Amílcar Cabral? Por causa do Carnaval que teima em competir com um “verdadeiro carnaval cabo-verdiano” feito por outras bandas, em vez de estar a imitar os brasileiros, e que levou a uma riola iniciada pelo insensível MC Abraão Vicente? Por causa dessa mania de grandeza que o Mindelact é um dos melhores do mundo? Porquê, meu Deus? Por causa do mindelense pensar que é grande empreendedor criando aberrações como o Kavala Fresk Feastival ou a Alaim? E essa egocêntrica deia de ter uma equipa que se veste de vermelho chamada “Mindelense”? Santo Deus! Ou será por terem tido a primeira zona libertada na altura colonial? Por causa do Capitão Ambrósio? Quantos Ambrósios existem ainda por aí? O sanvicentino não acaba com essa odiosa mania de se levantar quando deveria ficar quietinho no chão quando é derrubado? Pois, depois eu é que sou “confusente”.

