São Vicente: O Grupo de dança os “Pilukas” realiza “Roda de Dança Afro”

17/05/2017 08:07 - Modificado em 17/05/2017 08:07

O grupo de dança “Os Pilukas” estará, neste sábado, 20 de Maio, na Praça Nova, em São Vicente, no Mindelo, com uma “Roda de Dança Afro”. Entretanto, outros dançarinos estão convidados para actuarem individualmente com o grupo.

Esta actividade foi organizada por duas jovens, ambas cabo-verdianas, Jéssica Cruz e Sarah Dantas e pelo grupo de dança “Os Pilukas”.

De acordo com Jéssica Cruz, o objectivo da actividade é o de divulgar o trabalho do grupo. “O objectivo desta actividade é mostrar mais sobre esta cultura e também serve como um pretexto para dar mais visibilidade ao grupo e, por outro lado, os “Pilukas” irão interagir com o público ensinando alguns passos da dança e afro”, considera.

Em relação a novas actividades, Jéssica Cruz afirma que “o nosso futuro projecto tem ideia de ajudar principalmente os nossos idosos, onde iremos englobar crianças e idosos”.

O grupo promete muita dança e diversão e realça que “pedimos a todas as pessoas que venham assistir à nossa actividade, pois prometemos muita dança, talentos e diversão”, disse o porta-voz do grupo, Fernando Ramos.

Por último, o grupo apela para que todos os dançarinos participem nesta actividade e realça que, “sendo assim, todos estarão a contribuir de uma forma positiva para a nossa sociedade”, frisa.

A actividade será realizada este sábado, 20 de Maio, a partir das 7h30 da noite, na Praça Nova, na cidade do Mindelo, onde todos poderão participar.