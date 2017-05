Acidente na ilha do Sal: Ferido evacuado para HAN

16/05/2017

Cláudia Lopes ficou gravemente ferida na sequência de um acidente de viação ocorrido na noite do passado domingo, dia 14 de Maio, na ilha do Sal. Nelson Silva, de 43 anos, foi a única vítima mortal resultado de um violento embate entre uma viatura e um táxi nas imediações do Externato, na cidade de Espargos.

O acidente de viação envolvendo uma viatura e um táxi ocorreu em Espargos, ilha do Sal, na noite deste domingo, resultando numa vítima mortal e três feridos estando um deles em estado grave. A jovem Cláudia Lopes sofreu graves ferimentos nos braços. Perante a situação, a vítima foi evacuada para o Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia.

O condutor da viatura, Nelson Silva, conhecido por Nelson de cabeçalinho, de 43 anos foi, a única vítima mortal deste trágico acidente. As viaturas ficaram danificadas devido à força do embate.

Conforme apurámos junto da Polícia Nacional, a vítima foi conduzida ao Hospital mas acabou por falecer antes de dar entrada no posto. A PN avança que ainda estão por apurar os motivos do acidente. Contudo, o taxista que se encontrava alcoolizado e que também sofreu ferimentos leves e está sob cuidados médicos, aguarda para ser apresentado ao Tribunal.