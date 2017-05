Fotógrafo Zé Pereira ministra formação de fotografia a crianças em situação de rua

16/05/2017 04:58 - Modificado em 16/05/2017 04:58

Autor de diversas exposições, José António Rodrigues Almeida Pereira, “Zé Pereira”, natural da ilha de São Vicente, propôs o desafio de trabalhar na formação fotográfica com crianças em situação de rua, da sua ilha natal.

Enquadrado nas actividades realizadas no âmbito de um trabalho de fim de curso de uma amiga, conforme explica, a formação tem por objectivo mostrar-lhes novos horizontes e, tratando-se de uma iniciação, serão ministrados conceitos básicos de fotografia. Haverá também uma componente prática e sairemos à rua para fotografar.

“A exposição dos seus trabalhos foi uma das primeiras coisas de que falámos e esperamos conseguir realizá-la. Se conseguir despertar o interesse e o amor pela fotografia neles será uma enorme satisfação para mim”.

Uma satisfação que conta com a parceria das Aldeias SOS e da UNICV, bem como do Centro Irmãos Unidos de Chã de Alecrim, local onde será ministrada a formação.

A nível de financiamento, o mesmo refere na sua página da rede social Facebook, que como nada acontece por acaso, recebeu directamente dos EUA uma ajuda no valor de USD 200 e que a pessoa autora do gesto prefere ficar no anonimato, e o valor “será entregue a este mesmo centro”.

Zé Pereira agradece a Yarin Almeida, de quem recebeu a sugestão de iniciar esta formação, e estende o convite a todos os que querem fazer parte desta causa, em prol das crianças em situação de rua, basta fazer uma doação que, certamente, será uma importante ajuda para este centro.

“Muito poderemos fazer se simplesmente juntarmos a nossa boa vontade”.

Esta não é a primeira iniciativa do fotógrafo que abraça causas sociais. Recentemente no Mindelo, Zé Pereira proporcionou às crianças de rua de São Vicente uma refeição quente, em parceria com o Café del Mar, afirmando na altura ser muito mais do que uma simples refeição quente, mas a oportunidade de serem tratados como clientes, sentar-se à mesa e ser-lhes proporcionado o carinho que deveriam ter desfrutando uma mesa em suas casas.

Já realizou algumas exposições entre as quais na aldeia piscatória de São Pedro, duas exposições digitais no Campus da Uni-CV, na cidade da Praia, alusivas ao Dia Mundial da Biodiversidade e “Também somos Histórias…” em parceria com o Mindelact, Festival Internacional de Teatro de 2015, que também esteve patente na capital do país.

Também é autor das fotografias de Cabo Verde inseridas nos Catálogos 2014 e 2015 do concurso internacional de fotografia “Transversalidade”, promovido pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI).

Realizou ainda em parceria com Paulino Dias, uma amostra intitulada “Centralidades – Duetos Poéticos”, na cidade da Praia e Mindelo, cuja venda reverteu a favor de uma instituição em cada cidade.

Zé Pereira é um reconhecido fotógrafo cabo-verdiano que associa o seu trabalho à sua “libertação da tendência das drogas”.

Ex-dependente das drogas, hoje trilha o seu caminho ajudando os mais necessitados, servindo de exemplo para que os jovens ou quem quer que seja, tenham a oportunidade de mudar o rumo da própria vida.

Foto: FB Zé Pereira