ADECO vai comemorar o seu 19º Aniversário

16/05/2017 04:51 - Modificado em 16/05/2017 04:51

A ADECO comemora, neste sábado, dia 20 de Maio, o seu 19º Aniversário no Bairro da Portelinha, em Ribeira de Craquinha, São Vicente, com um leque de actividades que decorrerão das 15 horas às 18 horas.

A cerimónia central terá como principal actividade a entrega de um depósito de água à Comunidade do Bairro da Portelinha, em Ribeira de Craquinha.

É de realçar que há vários anos que a ADECO tem vindo a denunciar junto das autoridades os vários problemas que este bairro enfrenta, tendo inclusivamente levado autoridades sanitárias a visitarem o local e a constatarem o estado de degradação do depósito de água e o perigo que representa o consumo da água desse depósito.

De acordo com a coordenadora dessas actividades, Cateline Cardoso da Silva, a ADECO – Associação de Defesa dos Consumidores – não vendo o problema a ser resolvido pelas autoridades, considerando as consequências que o consumo dessa água tem para a população desprotegida, criou uma campanha para a sociedade civil contribuir para melhorar o acesso à água com melhor qualidade para esta comunidade.

Entretanto, Cateline Silva avança que apesar do objectivo da campanha ter sido alcançado, que era a obtenção do depósito de água para a comunidade, a campanha não teve muita aderência como desejariam que tivesse. Relativamente às doações, conseguiram o apoio de pessoas que vivem no estrangeiro, de algumas empresas aqui em Cabo Verde e de outras pessoas anónimas.

Em relação aos objectivos alcançados pela ADECO durante estes anos, Cateline Silva afirma que, infelizmente, a associação ainda não conseguiu alcançar todos os objectivos desejados e realça que “a Associação tem vindo a chamar a atenção ao Governo para disponibilizar um dos espaços abandonados na ilha de São Vicente por causa da acessibilidade e ao Parlamento para o aumento do subsidio do Estado que estamos a aguardar há vários anos”.

Para concluir, Cateline Silva faz um apelo aos consumidores, “se tiverem uma ADECO mais forte, com a população do nosso lado, acredito que haverá menos injustiças e os direitos serão respeitados e conseguiremos fazer mais e mais”.

A comemoração do 19º Aniversário da ADECO contará com um leque de actividades, nomeadamente, actividades de animação cultural e desportiva, exposições de cartazes com dicas de alimentação saudável e muita música.