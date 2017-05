“O factor que identifica o benfiquista não é ser lisboeta e português é AMAR O BENFICA”

16/05/2017 03:43 - Modificado em 16/05/2017 04:47

Comentário

Toda vez há essa ladaínha! Mas as pessoas que dizem que não entendem porque milhares de mindelenses festejam o titulo de uma equipa “estrangeira”, não sabem o que é o Benfica, não entendem nada de futebol e por isso não entendem esse fenómeno social .

Reparem que o Barcelona quando ganha o campeonato em Espanha é algo que se fica pela Catalunha. Em Sevilha ou Valência não se comemora a vitória do campeonato espanhol com os “cules” em maioria . È impensável que o Manchester United vá jogar a Liverpol ou em Londres e que no estádio estejam mais adeptos do United. Mas, com o Benfica em Portugal. isso já não acontece . Tirando Guimarães e Porto, e talvez Braga, em todos os outros estádios de Portugal os adeptos do Benfica estão em maioria . E este fenómeno social ultrapassa as fronteiras portuguesas . O factor que identifica o benfiquista não é ser lisboeta e português é AMAR O BENFICA . O benfiquista é benfiquista e isso não tem nada a ver com a nacionalidade , raça , credo tem ver com conceito de TRIBO , NACAO . O QUE SE VIU ONTEM NO MINDELO E NO MUNDO FOI A TRIBO BENFIQUISTA A FESTEJAR com amor , um grande amor ao GLORIOSO. E isso não faz dos que festejam a vitória do seu clube alienados , saudosistas , colonialistas ou como questionava José Lopes na sua pagina do Facebok “Temos aqui uma amostra da portuguesidade do povo mindelense ou trata-se de pura alienação desportiva? O vídeo que se segue desmonta as teses sociológicas de pacotilha e leva-nos a dar razão a Desmond Morris no seu livro a Tribo do Futebol

Eduino Santos