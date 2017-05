CA da CVTelecom ameaça processar jornal “A Nação” por difamação

16/05/2017 04:43 - Modificado em 16/05/2017 04:43

Em comunicado enviado aos órgãos de comunicação o Conselho de Administração da CVTelecom ameaça processar judicialmente o jornal “A Nação” por considera que o conteúdo da noticia com o titulo «CVtelecom no Vermelho» é falso e atenta contra o bom nome da empresa.

“Por o seu teor conter um conjunto de desinformações que prejudicam o bom nome da Empresa Cabo Verde Telecom, vem o seu Conselho de Administração refutar as afirmações nela contida e esclarecer a opinião pública do seguinte: Em primeiro lugar, trata-se de uma notícia falsa que merecerá da Empresa o devido tratamento nas instâncias judiciais. Ao contrário do que afirma o jornal A Nação, a CVTelecom continua, como sempre foi, uma empresa forte, líder do mercado e com resultados operacionais muito acima da média das empresas de comunicações electrónicas». E no comunicado a CVTelecom avança com números para mostrar que não está no “vermelho“ em 2016, um EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, que significa Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de dois milhões, trezentos e vinte e quatro mil contos, correspondente a uma margem de 46,3%, superior à margem de 45% em 2015 e à média de 35% prevalecente no setor. «Nessa base, apesar das fortíssimas amortizações que resultam do Contrato de Concessão, os Resultados Líquidos da CVTelecom de 2016 continuam positivos e serão distribuídos dividendos, caso for essa a opção dos accionistas», precisou.

O comunicado salienta que a CVTelecom reforçou os investimentos estratégicos, passando de uma média anual de um milhão e quinhentos mil contos para um planeado de dois milhões de contos no corrente ano. Tudo para modernizar a rede e melhorar, substancialmente, a qualidade de serviço que presta aos seus clientes.

«Estes investimentos, tanto em tecnologia como em Recursos Humanos, mantém, indubitavelmente, a Telecom na posição, não só de líder do mercado, como ainda líder nas tecnologias com base na Fibra Ótica e nas Redes de Agregação All IP. Os nossos clientes sentem, diariamente, os efeitos na melhoria contínua da qualidade da nossa rede e dos nossos serviços e, consequentemente, no seu relacionamento com a Empresa», conclui a nota do CA da Cabo Verde Telecom.