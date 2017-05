Época espectacular de Vozinha no Gil Vicente desperta interesse de outros clubes

16/05/2017 04:35 - Modificado em 16/05/2017 04:35

O guarda-redes internacional cabo-verdiano de 30 anos, chegou ao Gil Vicente no Verão da época passada, proveniente do Zimbru da Moldávia e quando falta apenas uma jornada para o término da segunda liga portuguesa, Vozinha é, sem dúvidas, o centro das atenções da época “Gilista” e já despertou interesse de outros clubes europeus.

Ao longo desta época desportiva, a primeira em Portugal, Vozinha mostrou os seus dotes na baliza parando oito penáltis e fez defesas decisivas que ajudaram a equipa a manter-se longe da zona de despromoção, ocupando, neste momento, a 13ª posição com 56 pontos. Depois de uma série de sete jogos sem conhecer o sabor da derrota, a equipa cumpriu este fim-de-semana após a goleada sofrida por 5-1 frente ao União da Madeira, a terceira derrota consecutiva, num jogo em que Vozinha não saiu do banco de suplentes.

A verdade é que o guarda-redes que já representou a Selecção Nacional Cabo-verdiana por 35 vezes, já despertou o interesse de clubes portugueses como o Boavista e o Paços de Ferreira, clubes já referenciados ao longo da época desportiva pela imprensa desportiva daquele país como potenciais interessados pelos seus serviços. Quando falta apenas mais uma jornada para se concluir o campeonato da segunda divisão, o Levante de Espanha, que já garantiu a subida ao principal campeonato daquele país e que pretende uma alternativa de peso a Raúl Fernandes na sua baliza, parece ter entrado também na lista de concorrentes para conseguir as prestações de Vozinha.

Recentemente, Vozinha referiu a este Online que se sentia bem no Gil Vicente mas apontou que o objectivo no final da época mesmo com mais um ano de contrato com o clube “Gilista” passava por chegar a uma liga melhor e mais competitiva. “Seja em Portugal ou noutro pais, porque o objectivo de todos é o de estar a jogar numa primeira liga de qualquer campeonato. Neste momento, só penso em trabalhar e ajudar o Gil Vicente nos seus objectivos e trabalhar para atingir os meus objectivos também”.

Com o interesse destes clubes, Vozinha poderá atingir novos voos na sua carreira, uma oportunidade para pisar grandes palcos onde terá, sem dúvidas, mais visibilidade no panorama do futebol mundial.