Governo vai regulamentar creches e equivalentes para crianças até aos três anos

15/05/2017 09:19 - Modificado em 15/05/2017 09:19

O governo, através do Ministério da Família e Inclusão Social, vai regulamentar as creches e equivalentes para crianças dos zero aos três anos em Cabo Verde. A proposta normativa deverá estar pronta até o final de maio, conforme garantiu a Diretora-geral de Inclusão Social.

«Esta regulamentação é importante, uma vez que vai permitir garantir o padrão mínimo de qualidade e segurança nesta faixa etária que requer um cuidado diferente», realça o governo em comunicado.

Cabo Verde não tem ainda oficialmente estruturas de acolhimento das crianças dos zero aos três anos e muitas delas, nesta faixa etária, vivem no seio da família com condições muito variáveis, o que tem implicações nos cuidados que lhes são oferecidos.

Tendo em conta esta necessidade, o Governo de Cabo Verde decidiu trabalhar na regulamentação das creches e equivalentes, uma medida que, segundo a Diretora-geral de Inclusão Social, vai apoiar as famílias, sobretudo as mulheres que poderão assim conciliar melhor a vida familiar e profissional.

