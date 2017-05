Vespa de Eliseu correu o mundo

15/05/2017 09:07 - Modificado em 15/05/2017 09:07

O lateral Eliseu é um amante das duas rodas e nos festejos do Tetra decidiu trazer uma vespa, tendo essa iniciativa corrido o mundo, segundo revela A BOLA.

Eliseu fez piões nos balneários, no parque de estacionamento, no relvado, no Marques do Pombal, ou seja, a vespa de Eliseu, devidamente personalizada, foi uma das figuras de destaque nos festejos.

Essa situação é destacada pela Imprensa espanhola, inglesa, francesa, italiana, argentina e brasileira.

abola.pt