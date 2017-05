Japão nega entrada de Paris Hilton por posse de droga

Um porta voz das autoridades nipónicas disse que Paris Hilton “não foi autorizada a entrar no país”, tendo a “celebridade” decidido regressar aos Estados Unidos, após várias horas de interrogatório nas instalações aduaneiras do aeroporto de Narita-Tóquio.

Pelas leis japonesas, as autoridades podem negar a entrada no país a pessoas condenadas por posse e consumo de drogas.

Acompanhada pela irmã, Paris Hilton chegou a Tóquio na terça-feira, no seu jacto particular, e pretendia participar num desfile de moda e promover a sua marca de roupa e acessórios num hotel da capital japonesa.

A herdeira do império hoteleiro Hilton, fundado pelo seu bisavô Conrad Hilton, passou a noite num hotel próximo do aeroporto e esta manhã decidiu abandonar o país para evitar mais horas de interrogatório, divulgou o jornal local Mainichi.

Paris Hilton, 29 anos, foi presa nos Estados Unidos em Agosto, por posse de cocaína, tendo as autoridades do Estado do Nevada condenado a modelo a entrar para um programa anti-droga, a pagar uma multa de 2000 dólares e a cumprir 200 horas de trabalho comunitário.