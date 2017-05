«Que mais posso dizer? Ronaldo é diferente…» – Zidane

15/05/2017 08:44 - Modificado em 15/05/2017 08:44

Após ultrapassar a marca dos 400 golos com a camisola do Real Madrid, Cristiano Ronaldo viu Zidane tecer-lhe rasgados elogios depois do 4-1 sobre o Sevilha.

«Que mais posso eu dizer sobre o Cristiano? Ele tem algo mais, é diferente… Mas mais do que o golo é o que tem feito até agora nesta época. Está cá sempre em todos os momentos decisivos», disse o gaulês à imprensa espanhola.

