Miroca Paris: “D’alma” é o novo trabalho do cantor

15/05/2017 08:24 - Modificado em 15/05/2017 08:24

Miroca Paris, cantor cabo-verdiano residente em Lisboa, lançará em breve o seu novo trabalho discográfico na Holanda e, posteriormente, aqui em Cabo Verde.

O cantor vai lançar, em breve, um novo álbum musical com o título “D’alma”. O mesmo pensa em divulgar o seu trabalho pelo mundo fora e levar para os palcos o seu novo trabalho.

Este recente trabalho musical do cantor vai ser lançado na Holanda, no dia 25 de Novembro, na sala emblemática de Roterdão De Doeleno. O álbum musical é uma mistura de ritmos de Cabo Verde, cantado em crioulo de Cabo Verde.

“O disco vai ter ritmos de Cabo Verde, basicamente, mas com algumas influências, dado o facto de ter acompanhado o mundo inteiro com variados estilos e culturas diferentes, então, naturalmente, o disco vai ter muitas cores a embelezar e também vários temperos para dar aquele sabor único”, afirma.

Conforme nos adiantou, o nome do seu novo trabalho “D’alma” saiu da sua mais profunda alma, do seu mais puro amor e duma forma espontânea. “O nome do meu novo trabalho “D’alma” foi gravado em condições das mais incríveis que alguém possa imaginar, isto porque, foi gravado em 6 – 7 países diferentes e com amigos/músicos dos 4 cantos do mundo”, afirma.

Entretanto, o músico gostaria de partilhar o single ‘Mund Amor’ com os media e com o público, com o objectivo de dar a conhecer a sua nova aventura na música.

“Mund Amor” é o tema que escolhi para me lançar a solo com o objectivo de dar a conhecer a minha nova aventura na música, assumindo o Front stage com a minha guitarra e a minha música”, realça.

Durante 11 anos, este multi-instrumentista cabo-verdiano percorreu o mundo como percussionista de Cesária Évora. Após Cesária Évora, ele promoveu a sua carreira e destacou-se actuando ao lado de grandes artistas internacionais.

Miroca Paris resolveu fazer como a “Diva Descalça” sempre desejou que ele fizesse: compartilhar a sua própria música com o mundo e contar a sua história acompanhado da sua guitarra desde Lisboa e em tournées.

“Acompanhei a Diva Cesária Évora por mais de 10 anos e durante 8 anos fui eu a fazer o som do microfone da Diva nos mais de 15 concertos mensais que tínhamos durante longos anos”, disse.

Acrescenta ainda que “quando ela voltava ao camarim, dizia-lhe que ainda iria fazer o meu projecto a solo e ela sempre me incentivava dizendo para seguir em frente e contar a minha história”.

Relativamente às suas conquistas e realizações, o cantor diz que profissionalmente já conquistou quase tudo, nomeadamente, chegar à Europa e considera que “a minha prioridade, neste momento, e que será a próxima conquista, é de poder editar o disco “D’alma”.

O sonho do cantor é conhecer o mundo, levar a sua cultura e divulgar o nosso País. “O meu sonho é conhecer o mundo, levar a minha cultura, onde quer que seja, divulgar o País e muito mais”.

Com a realização do seu novo trabalho discográfico, Miroca Paris afirma que os próximos passos da sua carreira são arranjar um agente, uma editora, uma distribuidora, fazer concertos e “tudo” para continuar a carreira a solo.